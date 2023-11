Coppa del Mondo Sci Alpino | le Azzurre della libera in gara dal 15 novembre

(Di lunedì 13 novembre 2023) Milano – Si avvicina la prossima tappa dideldi SciFemminile. Nel prossimo week end scenderanno in pista ledi discesa. Ma già da mercoledì 15si svolgeranno le prime gare in programma. Si tratta delle prove ufficiali. E in seguito, ecco le gare ufficiali. Dal 15 al 17dunque l’Italia sarà in pista a Zermatt-Cervinia. Di seguito le convocateNazionale Italiana, scelte dal direttore tecnico Gianluca Rulfi. Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nadia Delago, Nicol Delago, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Elena Dolmen, Teresa Runggaldier, Monica Zanoner e Vicky Bernardi. Foto fisi.org

