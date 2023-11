Convocato il Consiglio supremo di Difesa | cosa c' è dietro la decisione di Mattarella

ROMA " Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hailSupremo di Difesa , al Palazzo del Quirinale, per lunedì 20 novembre 2023 alle ore 17. L'ordine del giorno prevede un'informativa aggiornata sui conflitti in Ucraina, in ...

Quirinale,convocato Consiglio Supremo Difesa per lunedì 20 La Prealpina

Quirinale, convocato Consiglio Supremo Difesa per lunedì 20 - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per lunedì 20 novembre il Consiglio supremo di Difesa. Come si legge in una nota del Quirinale, l’ordine del giorno prevederà ...Al centro della riunione, in programma lunedì 20 novembre, i conflitti in corso nel mondo e la sicurezza interna ed esterna e gli interessi globali del Paese ...