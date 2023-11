Contratto Tudor | svelate le cifre per l’accordo con il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 13 novembre 2023) Aurelio De Laurentiis in giornata ha tenuto un incontro con Igor, effettuando una proposta formale all’allenatore croato. Ecco leofferte dal presidente del. I tifosi delnon aspettano altro che l’annuncio ufficiale dell’esonero di Rudi Garcia, che ormai è praticamente certo. Dopodiché il passo successivo sarà l’annuncio del nuovo allenatore, conin pole al momento. Nell’incontro andato in scena oggi tra De Laurentiis esi è parlato anche delledeldel croato. Ledelofferto da De Laurentiis aLe prossime ore saranno decisive per il futuro della panchina del. La dirigenza è al lavoro per ufficializzare ...