(Di lunedì 13 novembre 2023) ROMA – “Non entro nelle valutazioni del garante. Ma il ministro delle infrastrutture minaccia e suggerisce ai sindacati in quali giorni fare. Il problema non è loma le, che sottocriviamo completamente”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppeparlando con i giornalisti. L'articolo L'Opinionista.

'Non entro nelle valutazioni del garante'

Conte, sottoscriviamo le ragioni dello sciopero Euronews Italiano

Il Garante a Cgil e Uil: "Mancano i requisiti per lo sciopero generale" | Le due sigle: noi andiamo avanti TGCOM

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Non entro nelle valutazioni del garante. Ma il ministro delle infrastrutture minaccia e suggerisce ai sindacati in quali giorni fare sciopero. Il problema non è lo sciopero ma ...