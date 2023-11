Conte | “Grillo grande mattatore | mi ha fatto ridere Scontro con Bongiorno? Politica non commenti i processi in corso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) “Ieri Beppesi è rivelato un grandissimo, era 10 anni che mancava, unaperformance, è in forma splendida, hafare il record di ascolti a Fazio quindi chapeau”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppea margine degli incontri con i rappresentanti del mondo sanitario sulla manovra economica. Le prese in giro di? “Usa l’ironia, io ho autoironia – risponde– direi che è stato assolutamente divertente e se volete saperlo mi sono messo a, invece non mi faGiorgia Meloni e la manovra di questo governo che fa piangere il paese”. Commentando poi il botta-risposta frae Giulia Buongiorno, legale della ragazza che accusa il figlio del comico di stupro. “Ho ...