Concorso Regione Sardegna | 98 istruttori amministrativi | prova scritta 4-18 dicembre 2023

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 13 novembre 2023) È stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il calendario delle prove scritte del2021 per il reclutamento di 98inquadrare presso l’amministrazione regionale, gli enti, le agenzie e le aziende del Sistema dellaAutonoma della. Lasi terrà da remoto dal 4 al 18, e i candidati dovranno effettuare una simulazione per verificare l’adeguatezza della propria dotazione tecnica e per testare le attività previste per il giorno della. Sarà possibile effettuare la simulazione fino alle ore 18:00 del 1° ...