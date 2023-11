Concorso ATS di Monza | per Assistenti Amministrativi

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 13 novembre 2023) Presso l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza diè stato ufficialmente bandito unPubblico per la copertura di posizioni di assistente amministrativo, nell’ambito dell’area degli. ATS diperÈ indetto un avviso pubblico per avviare la procedura di stabilizzazione, conformemente all’art. 1, comma 268, lettera b) della legge n. 234/2021, con le modifiche apportate dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14). Questa iniziativa riguarda il personale precario del comparto sanitario, focalizzandosi sul profilo professionale di assistente amministrativo nell’Area degli, come specificato nel decreto direttore generale ...