Concorso AOU di Sassari 2 Posti per Dirigenti di Dermatologia

(Di lunedì 13 novembre 2023) Presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria diè stato bandito unPubblico basato su titoli ed esami, con l’obiettivo di selezionare 2 figure professionali da destinare alla posizione di dirigente medico specializzato in. Le posizioni sono a tempo pieno e a tempo indeterminato. AOU diper 2diIn seguito alla deliberazione del direttore generale numero 1040 del 17 ottobre 2023, è stato ufficialmente annunciato l’avviso per il pubblicounificato. Questa iniziativa, strutturata attraverso la valutazione dei titoli e l’espletamento di esami, mira alla selezione di 2 professionisti qualificati per ricoprire la posizione di dirigente medico specializzato in ...

... 10 posti per l'Asl Cn2; 6 posti per l'Asl No; 6 posti per l'Asl Vco; 6 posti per l'Città della ... Con la graduatoria appena chiusa da 545 posti e questo nuovoper 220 infermieri, abbiamo ...

Un bando per assumere 226 infermieri | Regione Piemonte ... Regione Piemonte

Bando per assunzione di infermieri: 19 posti all'Asl AL e 15 all ... Radio Gold

La fortuna premia un giocatore di Selargius, in provincia di Cagliari. Nel concorso del 10eLotto di venerdì 10 novembre, riporta Agipronews, è stato centrato un 8 Doppio Oro da 20mila euro. L’ultimo ...Azienda Zero ha avviato oggi le procedure di pubblicazione di un nuovo bando per l’assunzione di 226 infermieri a tempo indeterminato da assegnare alle Aziende sanitarie.