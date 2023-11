“Con chi sono andata a letto” Grande Fratello | la confessione choc di Letizia | pubblico sconvolto

(Di lunedì 13 novembre 2023)Petris, laal2023. La bellissima concorrente, che da giorni è in tira e molla con Paolo Masella, ha raccontato un particolare a luci rosse della sua vita a dir poco sconvolgente. Con loro c’era anche Giuseppe Garibaldi e tutti e due i ragazzirimasti senza parole. I tre ragazzi stavano parlando di sesso, quando ad un tratto se ne esce Paolo Masella con: “Mia sorella mai sei matta?”. A questo puntoPetris risponde: “non tua sorella“. A questo punto il giovane Masella risponde: “Non c’è cosa più divina…”. >> “Queste altre cose dovete sapere di lei”., nuove pesanti rivelazioni suPetris scoppia a ridere e ...

Anche in caso di una guerra totale ancheHezbollah , che ha una potenza militare superiore ad ... bisogna prima fare chiarezza susia al momento al "governo" in Cisgiordania einvece nella ...

Maestri della Comunicazione: “A chi lavora con la creatività dico ... Cna Ancona -

Nitto ATP Finals, con chi gioca Sinner in caso di forfait di Tsitsipas Corriere dello Sport

Piacevole sorpresa nel cedolino_ le pensioni di dicembre fanno entrare qualche soldo in più nelle tasche degli italiani. A fare i conti ...«Uffa, come faccio a vivere senza dolci e senza pizza», esclama la giovane donna. Viene in consulenza perché ha vaginiti recidivanti da candida glabrata, che da anni le ...