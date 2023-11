Como | ufficiale l’esonero di Moreno Longo Fabregas nuovo allenatore ad interim

(Di lunedì 13 novembre 2023) Adesso ènon è pù l’del. Al suo posto è stato promosso adlo spagnolo Cesc Fàbregas, attualmente alla guida della Primavera. Nonostante la sesta posizione in classifica, la dirigenza del club ha deciso di voler cambiare. “La ricerca di uninizia da subito, con Cesc Fàbregas e il coaching staff che assume le funzioni ad– si legge in una nota – Dopo diversi mesi di pianificazione strategica, il board del1907 ha deciso che un cambiamento dinamico era nell’interesse del club”. “si è unito alnel settembre 2022 e ha aiutato la squadra a evitare la retrocessione, classificandosi al 13° posto nella ...

Come sempre, Forza", ha commentato Mirwan Suwarso, rappresentantedel gruppo proprietario. . . 13 novembre 2023

