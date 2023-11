Commento al Vangelo del 13 Novembre 2023

Leggi su fattidipaese

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il brano delsecondo Luca, capitolo 17, versetti da 1 a 6, contiene gli insegnamenti di Gesù sulla necessità del perdono e sulla fede. Ecco il testo: “1 Gesù disse ai suoi discepoli: ‘È inevitabile che avvengano scandali, ma guai a colui che li provoca! 2 Sarebbe meglio per lui che gli fosse messa al collo una pietra da mulino e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. 3 State attenti! Se tuo fratello commette una colpa, rimproveralo; se si pente, perdonagli. 4 Anche se pecca contro di te sette volte al giorno, e sette volte ti dice: ‘Mi pento’, lo perdonerai’. 5 Gli apostoli dissero al Signore: ‘Accresci in noi la fede!’. 6 Il Signore rispose: ‘Se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo albero di fico: ‘Sii sradicato e piantato nel mare’, ed esso vi ubbidirebbe'”. In questi versetti, Gesù ...