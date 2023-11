Come vedere i film e le serie Marvel in ordine cronologico

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 13 novembre 2023) In un certo senso, il multiverso è sempre esistito neidella. Non solo perché il concetto, tema portante nel recente Doctor Strange nel Multiverso della Follia, era già stato introdotto in Avengers: Endgame prima e in Spider-Man: No Way Home, poi. Il fatto è che ilCinematic Universe (MCU) si è sviluppato in circa venticinque anni – con il primo Iron Man del 2008 – attraverso ventinove pellicole, distribuite in quattro Fasi. Oggi siamo all'inizio della Quinta e già si lavora alla Sesta. Per orientarsi in questo ambito, il sistema delle Fasi è quello che determina la correlazione tra una pellicola e l’altra, poiché idellanon rispettano l’casuale o causale degli eventi, ma le già citate Fasi. Il primodi Iron Man ha ...