Come funziona il concordato preventivo biennale per chi ha debiti con il fisco

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il governo Meloni ha varato unper chi hacon il. Nella legge delega fiscale n. 111 del 9 agosto 2023 l’articolo 17 si rivolge ai 4,1 milioni di contribuenti per un accordo che vale per i prossimi due anni, estendibili ad altri due. Il, spiega oggi il Corriere della Sera, si rivolge ai contribuenti titolari di lavoro autonomo e di reddito di impresa non superiore ai 5 milioni di euro. Si tratta di 3 milioni di lavoratori autonomi (di cui 1,3 senza regime di flat tax), 453 mila società di persone e 674 mila società di capitali. Ma per aderire non si possono avere conti in sospeso con l’Agenzia delle Entrate e un Indice Sintetico di Affidabilità fiscale (ISA) pari a 8. Questo riduce a 1 milione e 134 mila ...