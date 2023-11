Come combattere l' insonnia? Un trucco da sperimentare in camera da letto

Leggi su europa.today

(Di lunedì 13 novembre 2023) Se hai difficoltà ad addormentarti o non riesci a farlo, ti svegli troppo presto e non sei soddisfazione del sonno per almeno 3 mesi, allora soffri di. Una condizione che in Italia colpisce, secondo le ultime stime dell'Associazione Italiana per la Medicina del Sonno (AIMS), circa 1...