Commenta per primo Andreaè uno dei calciatori del momento in Serie A, nonché uomo mercato conteso fra Inter e Juve. ... A chila convocazione Al presidente Berlusconi'. PUNTO DI PARTENZA ...

Colpani, 'Dedico mia convocazione in azzurro a Berlusconi' Agenzia ANSA

Colpani: "Dedico l'azzurro a Berlusconi. Paragone con Bellingham Fa piacere..." TUTTO mercato WEB

Nazionale, le dichiarazioni di Andrea Colpani: "Il paragone con Bellingham mi fa felice, ma io penso a me stesso" ...Andrea Colpani è uno dei calciatori del momento in Serie A, nonché uomo mercato conteso fra Inter e Juve. Non a caso è arrivata la convocazione in Nazionale. E proprio arrivando a Coverciano il centro ...