(Di lunedì 13 novembre 2023) L'Anac ha rivelato che oltre 9mila progetti contro il rischio idrogeologico non sono stati realizzati. L'azione di vigilanza e controllo svolta da Anac è determinante per agire e legiferare meglio. E' ...

L'Anac ha rivelato che oltre 9mila progetti contro il rischio idrogeologico non sono stati realizzati. L'azione di vigilanza e controllo svolta da Anac è determinante per agire e legiferare meglio. E' ...

"Colmare i vuoti istituzionali" LA NAZIONE

La Casa delle Magnolie: una storia di guarigione per colmare vuoti interiori - Luce Luce

L'Anac ha rivelato che oltre 9mila progetti contro il rischio idrogeologico non sono stati realizzati. L'azione di vigilanza e controllo svolta da Anac è determinante per agire e legiferare meglio. E' ...Sacchi colmi di spazzatura, vecchie buste di plastica della spesa, bottiglie vuote e piatti sporchi. Ma anche vetro, scarpe e calzini. Sono queste le condizioni in cui verte il bosco di Foglino, a Net ...