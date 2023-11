Codice Carla | Daniele Luchetti e l' esempio di Carla Fracci | diva umile

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 13 novembre 2023) "era un insieme di talento, intelligenza e umiltà": intervista a, regista del documentario, sulla star delle danza classica. In sala il 13, 14 e 15 novembre. Il documentario su, è in sala il 13, 14 e 15 novembre. Per l'occasione il registaci ha concesso un'intervista in quella che è stata una delle sue ultime case artistiche, il Teatro dell'Opera di Roma, dove è stata direttrice del corpo di ballo dal 2000 al 2010. Chi è? È la domanda a cui cerca di rispondere il film, ...