Clima | un bambino su tre vive in aree esposte a livelli alti di scarsità d’acqua

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) – Unsu tre, ovvero 739 milioni nel mondo,ingiào moltodi, con i cambiamentitici che minacciano di rendere questa situazione peggiore. Inoltre, il doppio impatto della diminuzione della disponibilità di acqua e dell'inadeguatezza dell'acqua potabile e dei servizi igienici sta aggravando le difficoltà, esponendo i bambini a un rischio ancora maggiore. E' quanto rileva il nuovo rapporto Thete Changed Child dell’Unicef. Thete Changed Child, lanciato in vista del Summit sul cambiamentotico della Cop28, mette in luce la minaccia per i bambini dovuta alla vulnerabilità ...

E' quanto rileva il nuovo rapporto The Climate Changed Child dell'Unicef Unsu tre, ovvero 739 milioni nel mondo, vive in aree già esposte a livelli alti o molto alti di scarsità d'acqua, con i cambiamenti climatici che minacciano di rendere questa situazione peggiore.

Crisi clima: nel mondo, un bambino su tre vive in aree esposte a ... UNICEF Italia

Clima, Unicef: Bambini Asia meridionali i più colpiti da carenza acqua - Geagency GEA

The Climate Changed Child, lanciato in vista del Summit sul cambiamento climatico della Cop28, mette in luce la minaccia per i bambini dovuta alla vulnerabilità idrica ...«Hamas è un'organizzazione terroristica responsabile dell'omicidio di 1.400 israeliani innocenti, inclusi bambini, donne e anziani ... la validità delle sue posizioni legate al clima», si legge nella ...