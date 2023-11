Claudia Pandolfi | video intervista Un professore 2 | «La nostra famiglia allargata con Dante durerà poco»

(Di lunedì 13 novembre 2023) La, protagonista della serie Un2 nei panni di Anita: ci ha raccontato della seconda stagione, del gusto di interpretare ruoli molto diversi, del personaggio che vorrebbe impersonare, dei registi con cui lavorerebbe Vi presentiamo la, protagonista della serie Un2 nei panni di Anita. Ci ha raccontato della pasticciona Anita, delle novità della seconda stagione, del gusto di interpretare tanti ruoli molto diversi tra loro, del ruolo che vorrebbe interpretare, dei registi con cui vorrebbe lavorare (da Emanuele Crialese a Giorgio Diritti, fino a Nanni Moretti), di come anche le ...

Un Professore 2: presentata la nuova stagione della Fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann eQuando un progetto funziona è chiaro che continui. Ed è per questo che da domani " 14 ...

Riparte la fiction 'Un professore', Claudia Pandolfi: "Si torna in aula ... Il Sole 24 ORE

Un Professore 2, Claudia Pandolfi: ”Anita è uno dei personaggi più sovversivi della mia carriera” Libero Magazine

Cambio alla regia: per la seconda stagione c’è Alessandro Casale Presto il pubblico potrà godersi sei nuove prime serate con Un ...LEO GASSMANN torna con un nuovo singolo, “ DAMMI UN BACIO, JA’ ”, in uscita venerdì 17 novembre via Emi Records Italy/Universal Music Italia. Il singolo fa parte della colonna sonora della seconda sta ...