(Di lunedì 13 novembre 2023) Lisbona, 13 nov.(Adnkronos) - E' unquello che ha travolto il primo ministro del, Antonio, accusato erroneamente di corruzione. Nel mirino della magistratura, infatti, ilportoghese ci è finito per un caso di omonimia che lo ha portato alle dimissioni lo scorso 7 novembre. Il vero sospetto di aver commesso reati di corruzione, in seguito a una intercettazione telefonica, è in realtà il suo ministro dell'Economia AntonioSilva. La procura portoghese ha ammesso di aver ''sbagliato la trascrizione del nome'' dell'indagato, mentre ilsi è sempre dichiarato innocente. Ma ormai ha presentato le dimissioni al presidente Marcelo Rebelo de Sousa e convocato elezioni anticipati alle quali, aveva ...

... Djokovic torna subito all'attacco, vincendo un gameper intensità e qualità di tennis. ...- Trevisan non riesce a dare continuità alla sua azione e perde ancora il servizio con undi ...

Il clamoroso errore dei giudici che ha fatto cadere il governo in Portogallo EuropaToday

Clamoroso errore giudiziario in Portogallo, premier Costa si dimette per scambio di persona La Gazzetta del Mezzogiorno

Costa ha ribadito la sua fiducia nella giustizia e ha chiesto anche scusa ai portoghesi per quanto emerso finora, in particolare per il ritrovamento di 75.800 euro in denaro contante… Leggi ...Vincere su un campo difficile come il Del Duca e scalare qualche posizione di classifica per poi essere esonerati. È davvero surreale quanto accaduto ieri a Como, dove la società ha deciso di caricare ...