Clamoroso errore giudiziario in Portogallo | premier Costa si dimette per scambio di persona

Leggi su fattidipaese

(Di lunedì 13 novembre 2023) E’ unquello che ha travolto il primo ministro del, Antonio, accusato erroneamente di corruzione. Nel mirino della magistratura, infatti, ilportoghese ci è finito per un caso di omonimia che lo ha portato alle dimissioni lo scorso 7 novembre. Il vero sospetto di aver commesso reati di corruzione, in seguito a una intercettazione telefonica, è in realtà il suo ministro dell’Economia AntonioSilva. La procura portoghese ha ammesso di aver ”sbagliato la trascrizione del nome” dell’indagato, mentre ilsi è sempre dichiarato innocente. Ma ormai ha presentato le dimissioni al presidente Marcelo Rebelo de Sousa e convocato elezioni anticipati alle quali, aveva detto, non ha intenzione di ...