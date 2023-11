Cina | prestiti in yuan aumentati di 20 490 mld yuan a gen-ott

(Di lunedì 13 novembre 2023) Pechino, 13 nov – (Xinhua) – Icinesi denominati insonodi 20.490 miliardi di(circa 2.850 miliardi di dollari) nei primi dieci mesi dell’anno, hanno mostrato oggi i dati della banca centrale. Nel solo mese di ottobre, idenominati insonodi 738,4 miliardi di, secondo la Banca popolare cinese. L’M2, una misura generale dell’offerta di moneta che comprende i contanti in circolazione e tutti i depositi, e’ aumentata del 10,3% su base annua, raggiungendo i 288.230 miliardi dialla fine di ottobre. Il tasso di crescita e’ rimasto invariato rispetto alla fine di ...

