Cina | inaugurato nuovo porto terrestre che collega Xizang-Nepal

(Di lunedì 13 novembre 2023) Lhasa, 13 nov – (Xinhua) – Oggi e’ entrato in servizio un, che funziona come porta d’accesso tra la regione autonoma sud-occidentale cinese delloe il. Ildi Lektse e’ il quartodellocinese, dopo quelli di Zham, Gyirong e Burang. Con un investimento totale di 400 milioni di yuan (circa 55,7 milioni di dollari), ildi Lektse, nella contea di Zhongba, Xigaze, e’ il piu’ alto della regione e da tempo funziona come punto di scambio di sale e cereali tra i due Paesi. La sua apertura e’ di grande importanza per contribuire a stabilire un modello di apertura a tutto tondo nello, una porta d’accesso ...