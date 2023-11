Cina | funzionario | si miglioreranno sostegno | servizi a imprese private

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 novembre 2023) Pechino, 13 nov – (Xinhua) – Laintensifichera’ ilattraverso politiche, offrendo un miglioro al settore privato, per agevolarne lo sviluppo, ha dichiarato undel massimo organo di pianificazione economica del Paese durante la China Economic Roundtable, organizzata dall’agenzia di stampa Xinhua. Il Paese organizzera’ sei principali piattaforme deiper offriredi qualita’ alle, ha dichiarato Wei Dong, direttore dell’ufficio per lo sviluppo dell’economia privata, sotto il controllo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. Una piattaforma si concentrera’ sulla revisione dell’efficacia delle politiche dialle ...