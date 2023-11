Cina | festa dello shopping “Doppio 11” stimola commercio estero

(Di lunedì 13 novembre 2023) Nanning, 13 nov – (Xinhua) – La conduttrice vietnamita di e-commerce Luong Thi Hong Thom fa abitualmentein livestreaming a Dongxing, una citta’ di confine nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, portando prodotti di qualita’ ai suoi fan vietnamiti sulla piattaforma di vendita online di TikTok. “Molti giovani vietnamiti utilizzano attivamente TikTok e sono ben informati sui grandi sconti offerti durante lacinese del ‘11?”, ha dichiarato la 27enne, che lavora per la Guangxi Haina Zhongpin Technology Co., Ltd. Lacinesesfrenato, il “11”, si e’ tenuta dal 31 ottobre all’11 novembre di quest’anno ed e’ stato principalmente un affare nazionale sin dal suo debutto nel 2009. Tuttavia, negli ...

Singles Day sottotono in. La piattaforma Syntun ha monitorato e pubblicato i dati di vendita del festival dello shopping ... Ladei single è nata nel 1993 all'Università di Nanchino da un'idea ...

Cina: festa shopping online rivela nuove preferenze di spesa – Laziotv Lazio TV

Festival dello shopping online “Double 11”: crescita volume d'affari ... Radio Cina Internazionale

La festa dello shopping dell'11 novembre sembra non fare più faville. Colpa del quadro macroeconimico e di un mondo - quello delle vendite online cinesi - sempre più fitto di operatori pronti a compet ...Nel 2022, con la Cina nelle battute finali delle restrizioni anti-Covid, Alibaba non diede per la prima volta i valori in yuan delle vendite: anche quest'anno ha definito il trend positivo, senza ...