Cina | esportazioni auto +44 | 2% a ottobre

(Di lunedì 13 novembre 2023) Pechino, 13 nov – (Xinhua) – Lecinesi dimobili hanno registrato una crescita costante nel mese di, secondo i dati della China Association ofmobile Manufacturers. Secondo l’associazione, il mese scorso il Paese ha spedito all’estero 488.000 veicoli, con un aumento del 44,2% su base annua. In particolare, ledi veicoli passeggeri si sono attestate a 421.000 unita’ in, con un incremento del 50,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nello stesso periodo, lecinesi di veicoli commerciali sono aumentate del 14,5% anno su anno, raggiungendo le 67.000 unita’. (Xin) Agenzia Xinhua

...in: solo quest'anno il Paese è destinato a installare all'incirca la stessa quantità di energia solare che gli Stati Uniti hanno in totale, stima Rystad Energy. Nel frattempo, le...

Terre rare, la Cina frena l’export: la strategia di Pechino e la dipendenza dell’Ue (per l’auto elettrica) Corriere della Sera

Monito cinese. Pechino introduce controlli sull'export di terre rare (di ... L'HuffPost

Da molti, questo sviluppo è visto come l'ennesimo capitolo delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, con la prima che ha inserito YMTC nella blacklist e la seconda che ha messo al bando le ...Dacca (Agenzia Fides) - Già dieci anni fa, nel 2014, un documentario del quotidiano inglese “Guardian", dal titolo "The shirt on your back" spiegava con parole e immagini il costo umano di una magliet ...