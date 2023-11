...che nel suo sforzo di colmare lo svantaggio nei confronti degli Stati Uniti - ma anche, ...è stato fondamentale e insostituibile ovunque per far fronte alla pandemia e alla crisi energetica...

Cina, creata la prima scimmia chimera WIRED Italia

Cina, creata scimmia geneticamente modificata con dita e occhi fluorescenti Sky Tg24

Jingge Dong, celebre artista cino-italiano, racconta un viaggio unico che fonde i linguaggi figurativi dell'Oriente e dell'Occidente a Bologna ...In Cina le emissioni di CO2 sono date in diminuzione nel 2024 e potrebbero poi declinare in modo “strutturale”, grazie alla crescita record delle energie pulite, trainate dal fotovoltaico e dall’eolic ...