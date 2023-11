Cile | i convocati di Berizzo | la scelta del CT su Sanchez

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023) Alexisconvocato dalla Nazionale delper le prossime partite valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. CONVOCATO ? Eduardo, CT del, ha diramato la lista deiper la Nazionale per i match di novembre. Il tecnico non rinuncia a, convocato per le sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che la “Roja” giocherà il 17 e il 22 rispettivamente contro Paraguay ed Ecuador. Di seguito la lista completa del CT Eduardo¡Tenemos nómina de #LaRoja ! Estos son los 2?6? convocados por el DT Eduardopara la doble fecha de Clasificatorias de noviembre, en la que la Selección Chilena enfrentará a Paraguay y a Ecuador . ¡Vamos, equipo!#SomosLaRoja pic.twitter.com/RmZ7TIdFaM — Selección ...