Ciclismo | Davide Formolo pronto alla nuova avventura in Movistar | “Spero in qualche chance alla Liegi e alla Strade Bianche”

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il 2024 sarà un anno di cambiamento per. ‘Roccia’ ha deciso di cambiare aria: dopo quattro stagioniUAE Team Emirates, è ormai ufficializzato il suo passaggio, in cui ricoprirà sì il solito ruolo di supporto per il capitano di turno nei grandi giri, nello specifico Enric Mas, ma potrà avere un po’ più di libertà di azione nelle corse di un giorno. Lo ha dimostrato proprio in questo autunno, vincendo Coppa Agostoni e Veneto Classic in poco più di due settimane e tornandovittoria dopo oltre tre anni, da quando si impose nella terza tappa del Giro del Delfinato. E chissà se, in una squadra senza quel fenomeno di Tadej Pogacar, non avrebbe potuto ...