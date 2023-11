Christian Eriksen e Rasmus Hojlund affrontano gli incantesimi per il Manchester United

(Di lunedì 13 novembre 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: La coppia delperiodi di inattività dopo il ritiro dalla squadra danese per le imminenti qualificazioni a Euro 2024. La vittoria per 1-0 dellosul Luton prima della sosta per le nazionali è stata leggermente inasprita dagli infortuni del centrocampistae dell’attaccante, entrambi usciti zoppicando dal campo all’Old Trafford sabato. Hanno saltato le partite della Danimarca contro la Slovenia venerdì e contro l’Irlanda del Nord lunedì prossimo, con lorassegnato a restare senzafino a metà dicembre a causa di un problema al ...

Ansia per, alle prese con un infortunio al ginocchio sinistro occorso durante il match tra Manchester United e Luton. Il danese è stato costretto a lasciare il campo al 40 del primo tempo, con ...

Christian Eriksen and Rasmus Hojlund face spells out for ... beIN SPORTS USA

Injury update on Eriksen and Hojlund Man Utd

Il giocatore, 28 anni, è crollato durante la partita del suo Egnatia contro il Partizani, nella Serie A albanese ...Premier League 2023/2024, dodicesima giornata: infortunio per Christian Eriksen in Manchester United-Luton, apprensione per le condizioni del danese ...