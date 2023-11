Chris Jericho lancia una sfida a Minoru Suzuki per un match al Tokyo Dome

(Di lunedì 13 novembre 2023) Come ogni appassionato di wrestling professionistico saprebbe,è uno degli atleti di maggior successo di tutti i tempi. È uno dei pochi ad aver fatto parte di WCW, WWE e AEW; È anche l’unico wrestler ad aver conquistato un titolo di alto livello in WWE, AEW, New Japan Pro Wrestling e Ring of Honor. Nel corso del weekend appena trascorso, The Ocho ha lottato in Giappone al DDT Ultimate Party. All’evento, si è confrontato con uno dei membri della Don Callis Family, Konosuke Takeshita. Dopo una lotta accanita, l’ex campione del mondo dei pesi massimi AEW è riuscito a ottenere la vittoria. Dopo il suoha partecipato alla conferenza stampa post-show dove ha espresso il suo interesse nel tornare nella Terra del Sol Levante per partecipare ale soprattutto di voler lottare ...

Durante questo fine settimana, Chris Jericho si è recato in Giappone per affrontare Konosuke Takeshita a Ultimate Party, evento della DDT Pro-Wrestling. Dopo la bella vittoria ottenuta contro il giova ...Chris Jericho in una recente intervista ha rivelato di voler affrontare, in un grande match in Giappone, Kota Ibushi e Minoru Suzuki.