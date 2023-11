Chris Jericho | “il cielo l’unico limite per Konosuke Takeshita”

(Di lunedì 13 novembre 2023) Durante DDT Ultimate Party 2023, tenutosi la notte del 12 novembre,ha sconfittonel primo match dell’ex campione del mondo AEW in Giappone dal lontano 2020. Dopo il match,ha elogiato, affermando che lo affronterebbe per 100 giorni consecutivi se avesse l’opportunità. 11.12 ???? ???????????????????????????????????????????????????????vs??????????????????????????????????????????????????????????#DDTUP #ddtpro #AEW pic.twitter.com/QHiF22m7QA— DDT ProWrestling (@ddtpro) November 12, 2023ha dichiarato: “Penso che stia guadagnando sempre più fiducia perché ora sa chi è come wrestler, e questo è molto importante per qualsiasi giovane lottatore: capire chi sei come atleta, intrattenitore e showman. Questo ...

Chris Jericho vuole un grande match in Giappone contro Kota Ibushi ... The Shield Of Wrestling

Kenny Omega di nuovo contro gli Young Bucks: tag team match ... The Shield Of Wrestling

Durante DDT Ultimate Party 2023, tenutosi la notte del 12 novembre, Chris Jericho ha sconfitto Konosuke Takeshita nel primo match dell’ex campione del mondo AEW in Giappone dal lontano 2020. Dopo il ...Durante questo fine settimana, Chris Jericho si è recato in Giappone per affrontare Konosuke Takeshita a Ultimate Party, evento della DDT Pro-Wrestling. Dopo la bella vittoria ottenuta contro il giova ...