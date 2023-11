Chi è Letizia Petris? Età | fidanzato e Instagram

L'amore per'Io amo l'amore e non me ne frega niente daarriva - spiega- amo le persone e ho sempre voluto la storia delle favole, ho avuto una storia da favola e poco importa che me l'abbia data una donna o un uomo, ho sempre messo il cuore ...

È lunedì e come sempre torna l'appuntamento con il «Grande Fratello». In diretta dalla casa più famosa d'Italia, Alfonso Signorini torna a condurre il ...Al Grande Fratello, nel corso delle scorse giornate, abbiamo assistito a un momento di rivelazioni piccanti da parte di Letizia Petris che hanno sorpreso non proprio i telespettatori.