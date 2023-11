Chi è il politico più affascinante? | la risposta di Miss Italia spiazza tutti

(Di lunedì 13 novembre 2023)Francesca Bergesio (diciannovenne di Cervere) è stata protagonista di "Un giorno da pecora", in diretta su Rai Radio 1 con Geppy Cucciari e Giorgio Lauro. "Lei è la più bella d'. Si sente così davvero?", esordisce il conduttore. Francesca: "Soprattutto bella dentro. Noi ragazze ci siamo fatte conoscere a 360 gradi, anche con una prova di talento". Poi il conduttore ha aggiunto: "Signora Bergesio, ogni volta che c'ètorna la polemica se sia o meno una iniziativa offensiva per le donne, la loro dignità". Erisponde: "No, anzi. Ho capito che dà alle ragazze tante opportunità anche per il futuro. Facendole salire su un palcoscenico dà la possibilità di farsi conoscere, di dimostrare tanto". Poi la neo-ha ...

...di miss Italia tra le poltrone 'arraffate' dalla maggioranza - riferimento implicito a Gad Lerner - e asul web ha fatto partire il disco della 'miss raccomandata' che vince per il papà. ...

di formazione”, dice ancora il politico ex nordista. “Non capisco le polemiche, sono critiche sterili, perché in queste cose c’è sempre chi la vede in un modo e chi in un altro, ma devo ricordare a ...Siamo stati anche a Reggio Calabria per il concorso e sono certo che quello che ha affrontato è un percorso di crescita, di formazione», spiega il politico. «Non capisco le polemiche. Sono critiche ...