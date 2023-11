Chi è Cesara Buonamici? Età | marito | carriera e Instagram

"Fare l'opinionista a Il Grande fratello In realtà non l'ho deciso io", aveva chiarito... Guai apensa non si tratti di un ruolo decoroso e di grande importanza. "Ogni cosa dipende da come ...

Dopo “Il grande fratello” Cesara Buonamici sarà direttrice del Tg5 e affiancherà Clemente Mimun la Repubblica

Cesara Buonamici: «In questa bella poltrona da opinionista del “Grande fratello” ci sto comoda» Tv Sorrisi e Canzoni

In onda stasera su Canale 5 la diciannovesima puntata del Grande Fratello 2023. Chi lascerà la Casa tra Jill, Garibaldi e CiroNews sui concorrenti, anticipazioni, sondaggi (in attesa del Televoto) e sorprese annunciate su possibili nuove entrate. Succederà tutto questo e anche di più stasera nella 19ma diretta del Grande Fra ...