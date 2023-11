Cher a “Verissimo” | “Grazie a mia madre ho sempre sostenuto la comunità LGBTQI+”

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 13 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Ospite in esclusiva adi Silvia Toffanin, l’icona mondialeha raccontato della nascita del suo nuovo album dal titolo ‘Christmas’: “Per tutta la mia carriera mi hanno chiesto di scrivere un album natalizio, ma io non me la sono mai sentita perché non volevo far uscire il classico disco di Natale. Questa volta mi hanno permesso di scegliere le canzoni e sono davvero orgogliosa di questo lavoro. Ho collaborato con persone fantastiche, ho duettato con grandi artisti come Cyndi Lauper, Stevie Wonder e Michael Bublè e penso di aver fatto qualcosa di ...