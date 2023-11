Chelsea-City ha espresso davvero il calcio che ci piace?

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ieri pomeriggio molti italiani sono finiti a consumare la stessa esperienza. Guardavano il derby di Roma, uno dei più bei derby al mondo, in attesa disperata che succedesse qualcosa, che quell’oggetto strano che era diventata la partita desse almeno un segno di vita, mentre nel frattempo vedevano il risultato di-Manchestercambiare ogni 5 minuti. Tanto era stitica di emozioni e colpi di scena una partita, quanto era folle, imprevedibile, tumultuosa l’altra. In quanti sport si può dire che due match possano offrire spettacoli tanto differenti tra loro? Molti italiani si sono ritrovati a farsi la stessa domanda: “ma perché ho scelto di guardare il derby?” Eravamo tutti seduti nella nostra tavola imbandita poveramente, con patate, cavoli e polli arrosto grandi come gli uccellini del Piccolo Timmy. Ci passavamo porzioni di gusto ...

