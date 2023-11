Che Tempo Che Fa | Grillo non si risparmia

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 13 novembre 2023) Dopo oltre dieci anni è tronato sul piccolo schermo Dopo oltre dieci anni Beppeè tornato in tv, ospite di Cheche fa su Nove. Non si èto il fondatore del Movimento Cinque Stelle. L’ultima volta che era apparso in tv risale al 2014 con Bruno Vespa (all’epoca non tornava in Rai da 21 anni). “Sono qui per capire se sono il peggiore – dice rivolto alla platea – se ho peggiorato questo Paese, non è una battuta. Dopo l’ultima intervista con Vespa abbiamo perso elezioni, tutti quelli che ho mandato a fanculo sono al governo quindi sono il peggiore”. Non si èto, attaccando anche la Bongiorno, avvocato che difende la presunta vittima di stupro che sarebbe stata molestata da suo figlio Ciro. Non cita il figlio Girllo ma attacca la Bongiorno, senatrice della Lega. “È un avvocato, presidente della ...