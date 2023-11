Che Tempo Che Fa | Elodie replica agli hater | “L’unica cosa che mi rende felice è essere libera”

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 13 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Ospite di Fabio Fazio nella nuova edizione di CheChe Fa, la popstar italianaha commentato le offese ricevute sui social in seguito alla pubblicazione sui social di uno scatto in cui appare seminuda: “A me piace l’idea di dare fastidio senza fare niente di male. Quello che midavverodime stessa, sia i lati oscuri, che quelli più luminosi“. “Io devo comunicare, altrimenti non avrei senso di esistere. Quel poco che ho capito dalla ...