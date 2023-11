“Che figura…” Grande Fratello | Garibaldi tra le critiche | Signorini pronto a mostrare tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 novembre 2023) Dentro la casa delnon c’è un attimo di tregua, in attesa della puntata di stasera 13 novembre scoppia un altro, l’ennesimo, caso. Stavolta a soffiare sul fuoco non sono stati i concorrenti, quanto il pubblico da fuori che si è accorto di uno sproloquio di dimensione considerevoli durante la cena di ieri. Cena che era stata preceduta dal giallo di Anita Olivieri, sparita dall’occhio delle telecamere. Una sparizione che aveva scombussolato tutti. >“Sono gay quindi…”. Il coming out durante il programma Rai: “Ora lo sapete tutti” Ad eccezione di Beatrice Luzzi che, con il suo tono sempre pungente aveva spiegato: “Finalmente ce ne siamo liberati”. Parole delle quali, è sicuro, Alfonsoterrà conto e che stasera porterà all’attenzione in puntata. Proprio Anita è stata la protagonista involontaria di quello ...