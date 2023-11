Centri Sportivi Municipali | Bonessio | “Grande partecipazione al primo incontro per il nuovo Regolamento e l’Avviso Unico”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 13 novembre 2023) Con l’inserimento dello sport in Costituzione, si è aperta una nuova stagione per gli Enti Locali impegnati nel reperire le risorse e organizzare un sistema di offerta sportiva pubblica che consenta a tutti di godere pienamente di questo diritto nel rispetto della parità di genere e delle pari opportunità. Quindi, spiega il consigliere capitolino Ferdinando, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale, “In questo contesto si inserisce l’di sabato scorso a cura di Claudio Ortale e degli altri rappresentanti del Coordinamento delle ASD in collaborazione con la Presidenza della X Commissione Sport di Roma Capitale durante il quale ha preso il via la fase di confronto per rilanciare e dare solidità a un settore che, grazie al prezioso lavoro svolto dai, ...