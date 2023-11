Ceccarini | «Inzaghi sempre più peso nell’Inter Ma ora serve lo scudetto!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023) Secondoper raggiungere il massimo grado di maturazioneha bisogno di vincere lo scudetto. Di seguito l’analisi del giornalista sull’allenatore dell’Inter. ULTIMO STEP – Niccolòapprezza l’operato all’Inter di Simone, ma si aspetta di vedere di più. Intervenuto su TMW Radio, il giornalista ha dichiarato: «Penso che l’Inter in questo periodo diabbia solo un grande rimpianto: quando il primo anno poteva vincere lo scudetto e invece ha favorito la vittoria del Milan. L’anno scorso non ci sarebbe stata partita comunque con quel Napoli lì.oggi lo vedo un allenatore completo. Poi per completarsi del tuttouna grande vittoria. Che non dev’essere la Supercoppa o la Coppa Italia, ma dev’essere lo scudetto. ...