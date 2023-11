CdS – Lazio | le pagelle del derby | personalità Guendouzi | Immobile attivo

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 13 novembre 2023) 2023-11-13 09:35:34 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: I rimpianti sono legati al palo di Luis Alberto, alle circostanze in cui è mancato l’ultimo passaggio, alle energie esaurite in fretta, perché in troppi non stavano bene e il ko di Vecino ha bruciato un cambio e l’ingresso di Castellanos. La, superato il primo quarto d’ora di sofferenza, ha concesso quasi niente alla Roma. Provedel 6 Cristante segna in fuorigioco, ma il friulano si era fatto trovare pronto sulla sassata di Karsdorp. Preciso e illuminato nel gioco con i piedi. Lazzari 6,5 Ingaggia un bel duello con Spinazzola, venendo fuori alla distanza. Dietro non sgarra. Patric 6 Sacrificio, attenzione, palleggio. E’ normale, data la differenza di statura, non reggere Lukaku nel corpo a corpo, ma lalo aiuta e lo ...