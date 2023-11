Casaleggio demolisce il M5s | «Perché non andrà da nessuna parte» Grillo da Fazio? «Non serve commentare»

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 novembre 2023) «Io sono dispiaciuto di quello che è diventato oggi il Movimento 5 stelle,non c’è più unacipazione dal basso e quella che c’è è di facciata». Dopo l’intervista di Beppenel salotto televisivo di Fabio, è un altro volto storico del Movimento 5 stelle a intervenire sulla creatura politica fondata dal comico e da Gianroberto. È il figlio di quest’ultimo, Davide, alo stato in cui versa il partito guidato da Giuseppe Conte. All’Adnkronos, il numero uno dell’associazione Rousseau non può che partire dall’ospitata dia Che tempo che fa: «Ho ascoltato quello che è stato detto, posso dire che l’approvazione verso una gestione precedente è sempre apprezzata». Un commento alquanto timido. «Io cerco di non interpretare le ...