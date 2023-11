Carol Alt ha scelto di iscriversi a OnlyFans a 62 anni | ecco perché

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 13 novembre 2023)Alt, top model degliOttanta, si è iscritta ad. La modella, 62, ha spiegato a Page Six il motivo della sua decisione: “Quarantaquattrodi lavoro, e non possiedo una delle mie foto”, ha detto. “Quando la gente mi chiede ‘Hai una foto che posso usare?’ devo andare a chiedere a qualcuno”. E, per gli scatti destinati alla piattaforma, la modella racconta di aver assunto il proprio fotografo: “Posso scegliere una foto o no, dire che la voglio o no, sono mie. Non voglio essere definita dalla mia immagine fatta da qualcun altro. Voglio definire la mia immagine”. Vi raccomandiamo... Michelle Hardenbrook, che a 71spopola su ...