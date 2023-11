Carinola | Sappe | “Sequestrati droga e sei cellulari in carcere”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Gli agenti della Polizia penitenziaria della Casa Circondariale di, dopo un’attenta attività d’investigazione e monitoraggio sulla popolazione detenuta per arginare e reprimere il fenomeno di ingresso, consumo e traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope all’interno delle Sezioni detentive, hanno proceduto al ritrovamento e al sequestro di ben sei smartphone, due microe sostanza stupefacente”. Lo rende noto, in un comunicato, Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “L’operazione dimostra l’enorme abnegazione professionale del personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso ildidimostra forte motivazione e grande senso del dovere. Plauso delai colleghi che hanno ...