Carenze ormonali | come ritrovare l’equilibrio in menopausa

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 13 novembre 2023) È finalmente uscito il libro sugli ormoni bioidentici naturali del Dott. Claudio Tomella, disponibile su Amazon e presto anche nelle migliori librerie. Si tratta di Rinascere con gli Ormoni Bioidentici naturali – La guida definitiva per vivere al meglio la, una guida completa che descrive in modo semplice e chiaro ma approfondito gli ormoni bioidentici, affinché tutte le donne ino che si stanno avvicinando a questa fase possano affrontarla in maniera ottimale e consapevole. Il libro aiuta a scoprire quali sono gli effetti delleingestirli in modo efficace attraverso gli ormoni bioidentici naturali, pere alleviare o eliminare i disturbi nella. ...