Cancro alla prostata | a Bergamo incontri informativi e visite per prevenire e curare

(Di lunedì 13 novembre 2023). Con novembre inizia il mese dedicatoCampagna Percorso Azzurro di LILT, appuntamento annuale dedicato ai tumori maschili, sostenuto dnona edizione del progetto “Insieme si può. Insieme funziona”. Si comincia venerdì 17 novembre, ore 18.00, all’Auditorium Humanitas Gavazzeni, con l’incontro“. Il primo tra i maschili”, non solo in presenza ma anche online sulle piattaforme streaming dei promotori dell’evento: Associazione Cure Palliative, Ailar, Amici di Gabry, AOB, Insieme con il sole dentro, LILT, Politerapica Terapie della Salute. Obiettivo: promuovere consapevolezza, offrire strumenti per il rilevamento tempestivo di un tumore che risulta, per il genere maschile, al primo posto per frequenza nei Paesi Occidentali. Sono ...