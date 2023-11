Campionato interregionale Forme e Freestyle | ricco medagliere della Taekwondo Caserta

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 13 novembre 2023) Giugliano. L’undici novembre può essere considerata una data storica per ilItaliano. Per la prima volta in Italia, infatti, il comitato regionale campano ha organizzato, in concomitanza con il, ilMaster Talent: una esibizione dei praticanti ultrasessantenni partecipanti al progetto nazionale “Intergenerazionale” per cui le persone di età maggiore di 60 anni possono praticaregratuitamente. Grandi emozioni hanno caratterizzato la mattinatamanifestazione con gli atleti over 60 provenienti da tutta la Campania a dare spettacolo esibendosi negli esercizi di loro competenza. I 18 atleti di– il più anziano di 88 anni – insieme ai loro coetanei si sono ...