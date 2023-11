Calhanoglu | traguardo storico | arrivano i complimenti dalla Turchia

(Di lunedì 13 novembre 2023) INazionale dellaad Hakanper ilraggiunto grazie al suo gol in Inter-Frosinone.– Queste le parole della Nazionale turca su Twitter per Hakan. “Facciamo ial nostro capitano della Nazionale Hakan Çalhano?lu, che ha superato ?ükrü Gülesin ed è diventato il calciatore turco che ha segnato più gol (37) nel 1° campionato italiano, con il gol segnato nella partita in cui l’Inter ha battuto il Frosinone 2-0“. Fonte: Twitter Nazionale dellaInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

Commenta per primo Con il gol segnato al Frosinone, Hakanha tagliato unstorico per sé e per i suoi connazionali. Il centrocampista dell'Inter è infatti diventato il miglior marcatore turco di tutti i tempi per la Serie A . E proprio l'...

Inter, record assoluto per Calhanoglu: 'Orgoglioso di questo ... Calciomercato.com

CALHANOGLU FESTEGGIA LA QUALIFICAZIONE AGLI EUROPEI: "MONTELLA CI HA PREPARATO MOLTO BENE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Cosa ha pensato quando Dimarco ha tirato Quello ci ha abituato, anche in allenamento, ha qualità balistiche e non solo quelle. È un gol che si vede raramente, gli ho fatto i complimenti. A lui e ai r ...Proprio l'argentino, secondo Tuttosport, è il migliore in campo. Molto bene anche Thuram e Darmian, mentre per una volta stecca Calhanoglu: "Se avesse un gemello che non fa il calciatore si potrebbe ...